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Юношеские команды ФК «Псков-747» отличились на турнире «Псковская весна - 2018»

Юношеские команды ФК «Псков-747» показали хорошие результаты на турнире «Псковская весна - 2018», который стартовал 13 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в футбольном клубе. 

В турнире футболистов 2005 года рождения «Псков-747» обыграл «Экспресс» (Великие Луки) и «Факел» (Кириши) со счётом 1:0. 

Турнир среди команд 2007 года рождения завершился со следующими результатами: «Псков-747» I – «Череповец» I 0:2; «Псков-747» I – «Факел» Кириши 2:1; «Спартак» Луга – «Псков-747» II 1:3; «Череповец» II – «Псков-747» II 0:3.

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