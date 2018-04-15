Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler

17:26, 15 апреля 2018, ПАИ

Псковская область вошла в тройку лучших туристических направлений 2017 года в номинации «Российский экскурсионный отдых». Как сообщается на туристическом сайте региона, премия организована National Geographic Traveler в сотрудничестве с главным национальным туристическим порталом Russia.Travel.

Первое и второе места заняли Ленинградская и Ярославская области.

Напомним, в 2017 году Псковская область также вошла в топ-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler.