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Общество

Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler

Псковская область вошла в тройку лучших туристических направлений 2017 года в номинации «Российский экскурсионный отдых». Как сообщается на туристическом сайте региона, премия организована National Geographic Traveler в сотрудничестве с главным национальным туристическим порталом Russia.Travel.

Первое и второе места заняли Ленинградская и Ярославская области.

Напомним, в 2017 году Псковская область также вошла в топ-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler.

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