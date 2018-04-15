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Общество

Посещение фестиваля «Ледовое побоище 2018» в Гдовском районе будет бесплатным

Посещение военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище 2018», который состоится с 20 по 22 апреля в деревне Самолва Гдовского района, будет бесплатным. Как сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте», исключением станет специально привезённая трибуна, места на ней будут стоить 200 рублей каждое.

Автобусов для зрителей из Пскова не планируется. Парковка транспорта будет организована в непосредственной близости от площадки проведения реконструкции, как в прошлом году. Будут размещены указатели.

Напомним, основной день для зрителей - 21 апреля. В 11:00 состоится торжественный митинг у церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище, в это же время начнется репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии. В 13:00 стартует реконструкция сражения: маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.  В 14:30 будут награждены победители.

Тематика фестиваля – Русь, Европа XIII века. Лагерь реконструкторов будет располагаться на поляне рядом с Чудским озером недалеко от деревни Самолва.

Организаторами фестиваля в этом году выступают Государственный комитет Псковской области по культуре, администрация Гдовского района, областная общественная организация «Клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-Град», областной центр народного творчества, общественная организация «Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования».

Напомним, фестиваль «Ледовое побоище» вошёл в десятку туристических событий весны.

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