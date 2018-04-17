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Культура

Псковский драмтеатр готовит премьерный спектакль по пьесе Островского

Псковский драмтеатр готовит еще одну премьеру 112-го театрального сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, зрители увидят постановку пьесы Александра Островского «Таланты и поклонники» (1881).

В центре сюжета – молодая и талантливая актриса Александра Негина (роль исполнит Ксения Тишкова), которая еле успевает отбиваться от назойливых воздыхателей. Один из них, отвергнутый, задумал испортить ей жизнь и сломать карьеру. Страсти кипят нешуточные: любовь и предательство, зависть, интриги, жертвы во имя сцены. С кем останется Саша: с бедным женихом – студентом, который учит ее, просвещает, готовит к порядочной жизни – или с таинственным меценатом, который обещает ей роскошь и головокружительный актерский успех?

Волнующий сюжет, вдохновенная игра актеров, неожиданное решение сценического пространства и костюмов делают спектакль интересным для зрителей разных возрастов и вкусов, рассказали в дирекции. Знатоки смогут обнаружить в художественном оформлении спектакля массу цитат: от убранства Дома-музея Островского на Малой Ордынке до картин Рене Магритта.

Ставит спектакль Владимир Золотарь – опытный и известный российский режиссер, автор более чем полусотни спектаклей в разных театрах России. Золотарь руководил театрами в Барнауле, Нижнем Новгороде, Перми, Омске. Среди его работ – спектакли в БДТ им. Г.А. Товстоногова, Театре комедии им. Н.П. Акимова, Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева в Петербурге, рок-мюзикл TODD с группой «Король и шут». Спектакль В. Золотаря «Войцек» (2009), поставленный в Барнауле, стал лауреатом Национальной театральной премии России «Золотая маска».

Для зрителей 16+.

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