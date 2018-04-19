Диораму «Ледовое побоище» представили в Санкт-Петербурге

13:26, 19 апреля 2018, ПАИ

В День воинской славы России, 18 апреля, в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге состоялась презентация диорамы «Ледовое побоище». Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель псковского отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Вчерашний день Воинской славы, посвященный подвигу Александра Невского, имел очень серьезную всероссийскую повестку, – отметил он. – Вчера вечером в 23:30 телеканал «Спас» показывал документальный фильм Владимира Потресова «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции», именно в защиту исторической правды о том, какова была битва, какие ее исторические истоки, уроки, и так далее. И очень важно, что в Музее артиллерии в центральном корпусе был премьерный показ диорамы, посвященной Ледовому побоищу».

На церемонии присутствовало руководство Российского военно-исторического общества, руководители региональных отделений по Северу-Западу, руководство Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Советник врио губернатора Псковской области Игорь Сопов на премьерном показе диорамы рассказал, что Михаил Ведерников и псковичи знают об этой работе, и руководство области поддерживает ее размещение на берегу Чудского озера. Он также заявил, что псковичи давно живут идеей создания федерального музея-заповедника «Ледовое побоище», а на его основе - поля ратной славы.

Александр Голышев напомнил, что руководитель региона уже дал задания своим службам, чтобы они определили место, где будет размещаться эта диорама: «В структуре будущего музея-заповедника должно быть построено специальное здание под диораму, чтобы представить, как это было, и в чем ее актуальность и важность».

«Все говорили о важности и значимости этой диорамы и о том, насколько удачно это решение, насколько силен художник Евгений Емельянов, – подчеркнул Александр Голышев. – А художнику всего 50 лет исполнилось в эти дни. Он уже достаточно давно главный художник Музея артиллерии, это в целом огромнейшая должность».