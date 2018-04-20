Волонтерский проект «Срочно требуются внуки» стартовал в Псковской области

13:58, 20 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области стартовал волонтерский проект «Срочно требуются внуки» благотворительного общества «Адреса милосердия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области.

Отмечается, что проект реализуется на средства Фонда Президентских грантов при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он направлен на развитие волонтерского движения и привлечение молодежи к помощи людям старшего возраста.

В рамках проекта в регионе пройдут информационные встречи и тренинги со студентами и волонтерами, которые хотят помогать пожилым людям. Организаторы также расскажут жителям о той помощи, которую они могут оказать старшему поколению.

Партнером проекта выступил Благотворительный фонд «Старость в радость». Помимо Псковского региона фонд сотрудничает с Рязанской, Тверской и Тульской областями, где совместно с региональными властями реализует проекты по совершенствованию системы социальной помощи пожилым людям.

Подробнее узнать об акции и заполнить анкету волонтера можно на сайте starikam.org

Как добавили в пресс-службе, 2018 год объявлен указом президента РФ Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера.

Напомним, что ранее начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян сообщал, что волонтерский проект «Срочно требуются внуки» должен войти в список #Команды2018.