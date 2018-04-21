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Общество

«Ледовое побоище» сегодня состоится на берегу Чудского озера

Сегодня, 21 апреля, на фестивале «Ледовое побоище», который начался 20 апреля на берегу Чудского озера  в деревне Самолва Гдовского района,  проходит зрительский день. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мероприятия начались с панихиды по воинам дружины князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в селе Кобылье Городище и торжественного митинга.

В 13:00 в деревне Самолва состоится реконструкция сражения, пройдут пеший и конный турниры. На 14:00 намечено награждение победителей.

Напомним, что в этом году в фестивале «Ледовое побоище» участвуют порядка 120 реконструкторов, задействованы 15 лошадей.

Организаторами фестиваля в этом году выступают Государственный комитет Псковской области по культуре, администрация Гдовского района, областная общественная организация «Клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-Град», областной центр народного творчества, общественная организация «Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования».

Фестиваль «Ледовое побоище» вошёл в десятку туристических событий весны.

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