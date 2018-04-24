Закладка ганзейской ладьи пройдет в Пскове 25 апреля
В Пскове начинается новый этап реализации проекта «Ганзейский причал». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы проекта, за два последних месяца проведена большая подготовительная работа: сооружен стапель, собран киль и штевни, рассчитаны шпации и установлены фальш-шпангоуты. 25 апреля будет произведена официальная закладка ладьи.
Напомним, в декабре 2017 года проект «Ганзейский причал» стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. Зимой велась подготовка к реализации основных мероприятий: состоялось несколько встреч-тренингов с волонтёрами, была произведена закупка основных материалов.
Проект реализуется силами команды Клуба исторической реконструкции «Чертог Раса», руководителем которого является Александр Бойчук. «Мы регулярно участвуем в мероприятиях исторической направленности, проходящих в различных регионах, и своим примером доказываем, что знакомиться с историей можно в интересном и интерактивном формате. Наш опыт организации мероприятий, от мастер-классов для детей до участия в межрегиональных фестивалях, позволяет привлекать к исторической реконструкции студентов и школьников, воспитывая в них любовь к Родине и труду, помогая развиваться самим и развивать движение исторической реконструкции в целом», - отметили в клубе.