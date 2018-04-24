Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с членами рабочей группы

20:12, 24 апреля 2018, ПАИ

Подготовку к 52-му Всероссийскому пушкинскому празднику поэзии обсудили 24 апреля члены рабочей группы во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в совещании принял участие известный балетмейстер Гедиминас Таранда. По предложению Михаила Ведерникова он стал художественным руководителем праздника поэзии.

«У нас уже есть положительный опыт сотрудничества — совместное выступление артистов Имперского Русского Балета и воспитанников псковской школы классического танца «Щелкунчик». Гедиминас Таранда поддержал наш проект 52-го праздника поэзии и готов все свои знания, опыт и неуемную энергию направить на его подготовку», — сказал, открывая совещание Михаил Ведерников.

Врио губернатора также напомнил, что программе предстоящего события было посвящено совещание у советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого с участием представителей профильных министерств и ведомств. «Было принято коллегиальное решение, что праздник должен быть классическим с качественной культурной и образовательной программой, но в то же время включать элементы современной культуры, чтобы молодежь тоже могла прикоснуться к творчеству поэта через удобный и понятный ей формат», — пояснил Михаил Ведерников.

В свою очередь директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич отметил, что программа 52-го пушкинского праздника поэзии действительно вмещает целый набор событий, которые одновременно касаются и XIX, пушкинского, и XXI века. «Смотри, участвуй, восхищайся и твори. Эти слова могли бы стать девизом новой программы. В целом мне кажется, что это замечательная заявка на полномасштабный, яркий и интересный праздник», — высказал свое мнение член рабочей группы.

В продолжение совещания Гедиминас Таранда представил свое видение организации различных тематических площадок. В их числе - литературная поляна для баталий писателей и поэтов, театральная сцена для церемонии открытия и песенных вечеров, современное пространство для молодежных рэп-баттлов и интерактивная площадка для детей с представлениями кукольного театра.

В планах организаторов также - организовать эксклюзивную площадку на воде, музыкальную веранду, пригласить на поляну художников по дереву и кузнецов. Ожидается, что на праздник в Михайловское по традиции съедутся современные поэты и писатели из разных регионов в России, известные деятели искусств. Михаил Ведерников отметил, что к участию в фестивале готов подключиться и Российский книжный союз.

Члены рабочей группы также обсудили вопрос привлечения к празднику партнеров, информационного сопровождения события на различных интернет-площадках и в социальных сетях. Кроме того, врио губернатора поручил членам рабочей группы проработать организацию грантового конкурса для писателей и поэтов.