Глава Пскова иностранным студентам: Куда бы вы ни уехали, сохраните за собой чувство уважения к Псковской области

21:04, 24 апреля 2018, ПАИ

«Всегда очень приятно, что в нашем госуниверситете царит такая атмосфера молодости и энергетики, задора и дерзости». «Ганза, здравствуй!» - это отличный символ для наших студентов. Вы станете соучастниками величайшего форума следующего года, который имеет очень символичный девиз - «Путь навстречу». Очень хочу чтобы вы, учась в Пскове, этот путь навстречу прочувствовали и, конечно, куда бы вы ни уехали, сохранили бы за собой чувство уважения к этой земле, которая даст вам очень много знаний», - заявил глава Пскова Иван Цецерский на торжественной церемонии открытия VI форума иностранных студентов в Псковском государственном университете, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Среди почетных гостей также были руководитель аппарата администрации Псковской области Денис Гуляев, который зачитал приветственный адрес от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. А также ректор Костромского государственного университета Александр Наумов, гости из других российских и зарубежных университетов, иностранные студенты ПсковГУ и администрация университета.

Студенты ПсковГУ подготовили для гостей концертную программу, которая прошла в актовом зале вуза. После этого собравшимся представили флаги стран-участниц форума под композицию «Близкие люди», подчеркивая общность и единение студентов-представителей разных государств.

Отметим, проведение Форума иностранных студентов, посвященного Ганзе, позволит продемонстрировать роль Опорного университета в формировании положительного представления об иностранных студентах ПсковГУ, межнациональной толерантности у иностранных и российских студентов и развитии межнациональных отношений для региона в целом. В рамках форума планируется познакомить региональную общественность и население с многонациональной университетской средой, рассказать студентам и жителям Псковской области о возникновении, истории развития и современности Ганзейского Союза.

Следить за событиями форума можно будет через онлайн вещание на интернет ресурсах ПсковГУ и региона. Форум продлится до 27 апреля. За эти дни участников ожидают ряд встреч и лекционных и практических занятий в формате вебинаров, открытые уроки, экскурсии, соревнования по русской лапте, фестиваль визуализаций, песенный конкурс и интернациональная ярмарка с презентацией национальных культур.