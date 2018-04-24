53 студента поборолись за победу на областных состязаниях по легкой атлетике в Великих Луках
24-25 апреля в городе Великие Луки прошли финальные соревнования областных спартакиад вузов и учреждений среднего специального образования по легкой атлетике. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки, в соревнованиях приняли участие 53 человека в составе 6 команд.
Среди вузов первое место завоевали спортсмены Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, второе – Псковского государственного университета, третье – Великолукской сельскохозяйственной академии.
Среди учреждений среднего специального образования лучшими стали представители Великолукского техникума железнодорожного транспорта, на втором месте - Псковского агротехнического колледжа, на третьем - Великолукского механико-технологического колледжа.