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Спорт

53 студента поборолись за победу на областных состязаниях по легкой атлетике в Великих Луках

24-25 апреля в городе Великие Луки прошли финальные соревнования областных спартакиад вузов и учреждений среднего специального образования по легкой атлетике. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки, в соревнованиях приняли участие 53 человека в составе 6 команд. 

Среди  вузов первое место завоевали спортсмены Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, второе – Псковского государственного университета, третье – Великолукской сельскохозяйственной академии. 

Среди учреждений среднего специального образования лучшими стали представители Великолукского техникума железнодорожного транспорта, на втором месте - Псковского агротехнического колледжа, на третьем - Великолукского механико-технологического колледжа.

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