Многодетным семьям Псковской области упростили порядок получения мер соцподдержки после многочисленных обращений

21:48, 25 апреля 2018, ПАИ

Многодетным семьям Псковской области упростили порядок получения мер социальной поддержки. Соответствующий приказ размещен на сайте Главного государственного управления социальной защиты населения.

Приказ утвержден после многочисленных обращений многодетных семей и по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова.

Как пояснили в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области положение упрощает порядок получения многодетными семьями мер социальной поддержки, за исключением предусмотренных Законом Псковской области «О социальной поддержке многодетных семей». Право на получение справки имеют многодетные семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Для получения справки необходимо обратиться в территориальное управление Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области или Уполномоченное учреждение.