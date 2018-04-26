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Общество

Ганзейскую ладью заложили в Пскове (ВИДЕО)

25 апреля, в Пскове члены клуба исторических реконструкций «Чертог Раса» провели церемонию торжественной закладки ладьи, которую волонтеры рассчитывают спустить на воду во время Международный Ганзейских дней в следующем году.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, руководитель клуба Александр Бойчук разбил о нос ладьи символическую тарелку с автографами участников церемонии, памятную табличку в основание судна прибили глава Пскова Иван Цецерский, руководитель Псковского музея флота Павел Дроздов, авторы проекта.

12-метровую ладью из сосны, ели и ясеня реконструкторы делают своими силами в рамках проекта «Ганзейский причал». Финансируется проект за счет гранта Федерального агентства по делам молодежи. Сейчас уже сделана основа будущего корабля, с приходом теплой погоды, рассказали знатоки истории, работа будет ускорена.

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