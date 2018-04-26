Поплыли!

16:00, 26 апреля 2018, ПАИ

Вчера, 25 апреля, на окраине Пскова состоялась торжественная церемония закладки «ганзейской» ладьи. На средства федерального гранта предполагается построить точную реплику средневекового судна, способную рассекать волны реки Великой и Чудского озера. Благо, в этом нет ничего невозможного: наши соседи из эстонского Тарту несколько лет назад на средства Евросоюза построили копию средневекового кога, который теперь активно участвует в ганзейских корабельных парадах и вообще служит отличным туристическим аттракционом. Корреспондент Псковского агентства информации побывал на «исторической» церемонии и узнал о планах псковских реконструктовров, переквалифицировавшихся в судостроителей.

Гланвый зачинщик строительства ладьи - руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук. В декабре прошлого года клуб выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи в 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Ганзейский причал». Взяв за основу чертежи судов XI века и археологические находки, Александр стал вместе с единомышленниками и волонтерами претворять свою мечту в жизнь. Ангара, в котором ведется строительство средневекового корабля, реконструкторам за символическую арендную плату предоставила компания «Псковобщепитсервис». Кстати, его размеры, как справедливо заметили гости перед открытием торжественной церемонии, позволяют развернуть целую верфь, начав одновременно строительство сразу нескольких ладей.

«Всем добрый вечер! Очень рад всем, кто прибыл! Спасибо, что обратили на наш призыв внимание. Мы всем очень рады! Безусловно, данный проект – это плод наших фантазий и мечтаний последних десятилетий. Мы давно уже собирались построить ладью и покорять на ней наши псковские акватории. И вот так получилось, что в этом году грант, который мы писали совместно с проектной мастерской, с «Вечевым Орденом», дал положительный результат», - обратился к собравшимся Александр Бойчук.

Александр рассказал, что работы по строительству ладьи ведутся уже два месяца. Признав, что, на первый взгляд, сделано немного, он посетовал на мороз, не позволивший реконструкторам развернуться по полной программе. Но, заверил он, «наконец-то, тепло, и надеемся, что мы сейчас заметно ускоримся!».

«Перед вами на стапеле находится основа будущей ладьи – это штевни, киль, фальш-шпангоуты, на базе которых будет выстраиваться наша ладья, – начал рассказ о судне Александр. – По характеристикам мы ее заложили на 12 метров в длину, 2,5 в ширину, и очень надеемся, что данный объем судна позволит нам показать всю мощь и красоту кораблей, которые ходили тысячу лет назад».

Спустить на воду ладью Александр планирует к грядущему Дню города и с этого времени начать популяризировать грядущее Ганзейское движение. После чего пошутил, обращаясь персонально к присутствующему на мероприятии директору «Псковобщепитсервиса»: «Мы надеемся побыстрее всё закончить и избавить вас от нас».

«Здесь присутствует «Вечевой орден», – отметил судостроитель. – Эти ребята помогали нам писать грант, за что тоже им большое спасибо, и продолжают нас, скажем так, курировать в этом направлении, с той же самой отчетностью. Здесь присутствует Молодежный центр, без которого не было бы наших волонтёров, которые строят эту ладью. Хочу заметить, что строят ее в основном молодые люди до 30 лет. Среди нас, конечно, есть один инженер. Ну, как же без квалифицированных инженеров, – это Дмитрий Узенбаев, преподаватель «Юного техника», небезызвестный человек. Благодаря ему мы знаем, где какой сантиметр отпилить-отрезать».

После того, как Александр завершил свое выступление, руководитель общественной организации «Вечевой орден» Екатерина Родина, выступавшая в качестве «конферансье», пригласила главу города Пскова Ивана Цецерского, который явно немного заждался своего слова.

«Дорогие друзья! Александр презентовал ладью, и как раз на нашем логотипе Ганзы-2019 именно ладья, – продемонстрировал недюжинную наблюдательность Иван Цецерский. – Именно наша псковская средневековая ладья, которая утверждена федеральным оргкомитетом для того, чтобы мы с вами вместе провели этот международный форум на очень хорошем уровне». «Есть много составляющих этого будущего успеха. Это, конечно, инициатива людей, Александр здесь молодец. Конечно, это те люди, которые писали грант. Грант писать не очень легко, тем более, когда он федерального уровня. И то, что Росмолодежь утвердила их победителями, это тоже хороший для нас знак продвижения псковских умельцев», - витиевато добавил глава города.

«Не иметь Пскову такой ладьи, независимо от того, есть Ганза, или нет этой Ганзы, наверное, было бы неправильно», – подчеркнул Иван Цецерский. И отметил, что проект обязательно будет включен в «Книгу добрых дел нашей Ганзы».

«Я хочу сказать просто, – обратился глава города к виновникам средневекого торжества. – Спасибо всем, и нашему Молодежному центру, потому что без подготовки волонтеров, наверное, очень сложно обойтись. Тем, то пустил людей здесь работать, тоже надо сказать спасибо большое, потому что, действительно, ангар легче было сдать фирме с более серьезными вложениями коммерческими, нежели чуть ли не благотворительно. Поэтому, нашей ладье – в добрый путь! И я надеюсь, что она увидит воды нашей реки Великой».

Екатерина Родина пригласила выступить и руководителя Псковского музея флота Павла Дроздова.

«Действительно, сегодня знаковое событие в жизни нашего славного города Пскова, – начал он свою речь. – Наверное, многие мечтали, я тоже мечтал, что когда-нибудь такая ладья появится. Но у меня вот не хватило времени. А у ребят хватило, и это здорово! Ну просто душа поет, что такая ладья появится у нас появится в честь праздника. Действительно, Иван Николаевич правильно сказал – это не только Ганза, это вообще навсегда. И те участники, которые присутствуют здесь, и которые строили, это у вас тоже останется на всю жизнь! Потому что это знаковый проект».

Пользуясь случаем, Павел Дроздов подарил коллективу судостроителей свою книгу про славные флотские традиции Пскова, заодно прорекламировав издание: «Здесь как раз есть и о таких кораблях, и о других кораблях. История в этой книге – 350 лет. От Нащокина до Петра I, и по сегодняшний день, до нашей подводной лодки «Псков».

«А сейчас я хочу пожелать этому замечательному кораблю семь футов под килем, – заключил руководитель Псковского музея флота. – Чтобы она [ладья] всегда ходила долго и радовала не только нас, но и вообще всех псковичей и гостей нашего города. Всем огромное спасибо!».

А желающие выступить все не кончались. К судостроителям и гостям обратился начальник отдела по делам молодежи администрации Пскова Владимир Журавлев. «Это большой физический труд, на самом деле, – отметил он. – Мне приятно осознавать, что у нас такая молодежь, которую не надо пихать и говорить: «Сделайте то-то». Они сами пришли. Они в первую очередь для города хотят сделать эту ладью, чтобы удивить гостей 39-х международных Ганзейских дней. И, наверное, Александр понимает, что это очень интересно городу, и глава города здесь присутствует, это тоже немаловажно, это показывает, что твой проект очень интересный, очень правильный. Приятно понимать, что люди в свободное время свое не дома сидят перед телевизором, а занимаются здесь, делают такие вещи».

Далее Екатерина Родина предоставила слово заместителю директора МБУ «Псковский городской молодежный центр» Олесе Назарой. «Вы понимаете, одно дело выиграть грант на какие-то мастер-классы, семинары, другое дело – выиграть грант на то, чтобы создать объект, который носит историческую ценность, – сказала она. – Ведь это, действительно, будет первая ладья, которая создана, можно сказать, вручную в 21 веке на территории города Пскова. Вы только представьте себе, как эта ладья в летнее время пойдет по волнам реки Великой, и как все те ребята, которые ездят на каких-то маленьких лодочках, скуторках, просто будут в шоке от масштаба происходящего! Это будет потрясающее зрелище!».

«А что касается конкретно Ганзы, – продолжала Олеся Назарова, – Ганза не могла существовать без воды, большое количество городов берет как слоганы какое-то упоминание водной стихии. Поэтому ладья – это просто потрясающий атрибут праздника, которого нам действительно не хватало. И я надеюсь, что власти города и просто жители реально оценят этот труд, и поймут, что это действительно большой подарок городу Пскову».

Завершить череду приветственных слов выпало Ольге Родиной, которую отрекомендовали как «руководителя грантового инкубатора». Она весьма эмоционально обрисовала историю рождения проекта: «Он [Александр Бойчук] приходит с этой идеей, просто вот эти горящие глаза, и говорит: «Ладья». Я говорю: «Саш, нереально». Он: «Ладья», – упорно. Мне радостно, что это упорство привело к тому, что мы сегодня с этим стартуем!» Впрочем, добавила она, «мне очень хочется напомнить всем-всем-всем: Иван Николаевич, Олеся, Володя, Павел Иванович, им нужна ваша помощь. Проект идет очень тяжело. Ребята молчат о том, что помощи нужно много. Пожалуйста, услышьте их». «Саш, проси, - посоветовала она теперь уже предводителю реконструкторов. - На самом деле очень много действительно таких каких-то мелочных, казалось бы, проблем. Да, там Саша периодически орет: «Ой, мы забыли вот это включить в смету!». Вчера «Орден» весь вечер искал дёготь по всей стране, потому что нам нужны не пузырьки, а огромные объемы».

При крещении корабля обычно разбивают о его борт бутылку шампанского. Но до спуска ладьи на воду еще далеко, так что для церемонии «закладки» организаторы позаимствовали прием из репертуара киношников: все приложившие руку к проекту расписались на тарелке, которую надлежало также разбить.

«Я думал об голову бить будут, – рассмешил присутствующих Александр Бойчук. – Хорошо бы это сделать об стапель, потому что материал ель, достаточно мягкий, а ее держу [тарелку], и она не пластиковая. Я сейчас инженера попрошу, чтоб благословил». «Держи маркеры. Давайте все распишемся. Здесь пишут подпись, потом ее бьют об… Ну не знаю уж! Где Дмитрий позволит ударить. Это старт работ. А потом вы сохраняете кусочки», – пояснила Ольга Родина.

Пока причастные к событию подписывали тарелку, Иван Цецерский, с неподдельным интересом глядя на ладью, спросил у Дмитрия Узенбаева: «Инженер, скажите пожалуйста, она будет по какой уровень построена?» «Примерно где заканчиваются лекала вот эти, там и будет верхний пояс обшивки, – показал Дмитрий. – Но мы, может быть, не остановимся: чем выше, тем больше мореходность».

«Честно говоря, тарелки бью редко, потому что никогда не ссорюсь, – обратился к присутствующим Александр Бойчук. – Щас всё будет!». Но тут Иван Цецерский очень своевременно убедил сфотографировать тарелку с подписями «на память» и, как он отметил, «для истории».

«У нас остался один маленький момент, который обязательно надо произвести! – заинтриговал присутствующих Александр. – При закладке на каждый корабль VIN-номер приделывается. Так как у нас производство не профессиональное, всё-таки, мы судостроители-любители, поэтому на нашем VIN-номере будет написано: «Ладья сия заложена в славном городе Пскове 25 апреля 2018 года клубом исторической реконструкции «Чертог Раса» и друзья».

Руководитель «Чертог Расы» продемонстрировал гостям табличку «VIN-номера», после чего вместе с Иваном Цецерским, Павлом Дроздовым, Владимиром Журавлевым и Дмитрием Узенбаевым прибил его на основание ладьи.

Что ж, будем верить, что уже скоро «ладья мечты» Александра Бойчука и его команды будет успешно бороздить просторы псковских водоемов. Главное, чтобы хватило денег, сил и упорства.