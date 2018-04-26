Ганзейская ладья прибудет в место дислокации в Пскове в июне

16:57, 26 апреля 2018, ПАИ

Ганзейская ладья прибудет в место дислокации в Пскове в июне, сообщил в эфире ПАИ-live руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук. По его словам, в конце мая судно покинет место, где оно строится, а в конце июня - начале июля запланированы тренировочные выезды. Затем ладья будет ждать Дня города, во время которого ее используют в качестве реквизита.

Напомним, члены клуба «Чертог Раса» строят ладью на грант Росмолодежи «Ганзейский причал». Церемония закладки судна состоялась 26 апреля.

Также Александр Бойчук отметил, что команда обязательно будет надевать спасательные жилеты поверх средневековых костюмов, однако, только во время нахождения в акватории. По согласованию с ГИМС, на мелководье у причала жилеты будут снимать, чтобы «не портить картинку». В результате туристы будут видеть команду судна в средневековых костюмах. Инспекторы ГИМС в это время всегда будут дежурить рядом. «Картинку не испортим, себя не утопим», - подчеркнул Александр Бойчук.