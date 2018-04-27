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Общество

Новый фильм Месхиева поборется за награду на 29-ом кинофестивале «Кинотавр» в Сочи

Российский режиссер, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев представит свою новую работу в основной программе 29-го кинофестиваля «Кинотавр», который пройдет с 2 по 10 июня в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

В основе сюжета «Два билета домой» лежит история о выпускниках интерната. «Люба Васнецова живет в провинциальном интернате, мечтает поскорее его закончить, уехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Будущее кажется прекрасным – после окончания интерната ей вручают ключи от квартиры, впереди новая жизнь. Но в день своего выпускного она узнает, что она не круглая сирота - ее отец жив, а не погиб, как рассказывали ей раньше. Потрясенная девушка решает его найти», - сообщается в обзорном релизе на сайте.

Отметим, что съемки фильма проходили в Пскове и в Печорах в 2017 году.

Сценарий к фильму Дмитрий Месхиев написал вместе с народным артистом России и исполнителем главной роли Сергеем Гармашом. В главных ролях также заняты Мария Скуратова, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Ирина Рахманова и Ирина Розанова.  

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