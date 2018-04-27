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Михаил Ведерников встретился с «Лидерами России» и «УМНИКами» и пригласил их стать частью #Команды2018

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 27 апреля встретился с участниками проекта «Лидеры России» и победителями конкурса «УМНИК». В ходе открытого диалога молодые люди поделились своими идеями по развитию Псковской области, рассказали врио губернатора о своих проектах и задали интересующие их вопросы. Об этом Псковскому агентсву информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая встречу, Михаил Ведерников отметил, что всегда приятно видеть активных и инициативных людей, которые «горят» своим делом. По его словам, сегодня это особенно востребовано. «Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ говорил о том, что ближайшие несколько лет станут решающими для нашей страны, и мы должны сделать качественный рывок вперед. Это в полной мере относится к Псковской области. Только вместе ежедневным трудом, опираясь на опыт, используя самые новые практики, работая в формате 24/7, мы сможем задать правильный вектор и нужный темп развития нашей области», - сказал руководитель региона.

Михаил Ведерников отметил, что каждый из участников встречи доказал, что стремится к самосовершенствованию и способен к усердному труду. Он поблагодарил ребят за проделанную работу и выразил готовность создать необходимые условия для реализации их потенциала.

Руководитель региона также рассказал о проекте #Команда2018, который стартовал в начале апреля. «Это хорошая площадка для реализации различных проектов: предусмотрена и грантовая поддержка, и консультации специалистов, и, что не менее важно, я рассматриваю участников проекта как региональный кадровый резерв. Нисколько не сомневаюсь, что вы можете предложить свежие интересные идеи, и лучшие из них я готов поддержать лично», — подчеркнул врио губернатора.

В продолжение встречи представитель ООО «Русстрой» Михаил Григорьев рассказал о проекте совершенствования железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом, что, по мнению автора, будет способствовать развитию экономики и туризма, а также решению демографического вопроса. Врио губернатора в свою очередь отметил, что вопрос развития транспортного комплекса Псковской области стал главной темой его рабочей встречи с помощником президента РФ Игорем Левитиным в Москве. «Транспортная доступность — один из основных приоритетов развития и точка роста для региона. Мы активно работаем в этом направлении, и я с удовольствием познакомлюсь с вашими предложениями», — сказал Михаил Ведерников.

Победитель проекта «УМНИК», инженер-конструктор ООО «Промгаз-Технологии» Алексей Колбасов обозначил сразу несколько вопросов, требующих решения: заброшенные земли, несанкционированные свалки, озеленение города и другие. Врио губернатора заметил, что для их оперативного решения важна обратная связь и инициатива самих граждан. «Если управляющие компании поймут, что за каждый не вовремя убранный контейнер придется отвечать, они либо перестроят свою работу, либо на их место придут добросовестные компании. Давайте что-то начнем делать и сами. Хотите во дворе деревья — обращайтесь в УК, если отказали — в городскую администрацию. Если и там ответили «нет», вместе посмотрим, что мы можем сделать, а еще проверим, почему вам отказали», — подчеркнул врио губернатора.

Участники встречи также поговорили о сохранении объектов культурного наследия, развитии туризма, сфере ЖКХ, образовании и многом другом. «Большое спасибо вам за активность, неравнодушие и искренне желание сделать наш регион лучше», — заключил Михаил Ведерников.

В рамках встречи также состоялось вручение дипломов победителям ежегодного отборочного конкурса программы «УМНИК». Шестеро молодых людей получат по 500 тысяч рублей на два года для развития своих инновационных проектов и дополнительного обучения. Средства грантов предоставлены Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Отметим, «Лидеры России» — это всероссийский конкурс управленцев среди граждан РФ до 50 лет. Его цель состоит в том, чтобы выявить, развить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. В этом году на конкурс было подано более 200 тысяч заявок, от Псковской области заявки на участие направили 545 человек. Четыре представителя региона успешно прошли дистанционное тестирование и попали в полуфинал конкурса.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

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