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Общество

Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу

Участницы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу у партнера мероприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, в рамках встречи участницы обсудили новые тренды и тенденции развития женской красоты, подбор декоративной косметики: туши и карандаши для бровей, помады-эликсиры, трендовые восточные ароматы и уход за лицом.

  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов
  • Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу
    Фото: Дмитрий Самосудов

Во время мастер-класса участницы смогли задать свои вопросы специалистам и проконсультироваться по вопросам красоты.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры -  CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия -   студия «Родина».

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