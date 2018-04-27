Участницы конкурса «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу

18:12, 27 апреля 2018, ПАИ

Участницы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» посетили бьюти-встречу у партнера мероприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, в рамках встречи участницы обсудили новые тренды и тенденции развития женской красоты, подбор декоративной косметики: туши и карандаши для бровей, помады-эликсиры, трендовые восточные ароматы и уход за лицом.



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов



Фото: Дмитрий Самосудов







































































































Во время мастер-класса участницы смогли задать свои вопросы специалистам и проконсультироваться по вопросам красоты.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты на «Миссис Псков - 2018» уже поступили в продажу. Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия - студия «Родина».