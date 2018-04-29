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Общество

Жители 5 городов приедут в Псковскую область почтить память похороненного в Старом Изборске красноармейца

14 человек из Владимира, Твери, Екатеринбурга, Кирова и Севастополя приедут в Псковскую область, чтобы почтить память погибшего в Великую Отечественную войну родственника - разведчика Александра Хохлова. Он похоронен в Старом Изборске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Родственники погибшего обратились к региональному отделению «Волонтёров Победы» в конце января. «Такие истории не случаются каждый день, это - исключение из правил. Общая память объединяет родственников, живущих в разных городах, связывает историю их семьи с совершенно другим регионом», - отметили в организации. Утром 30 апреля члены семьи приедут в Псковскую область, чтобы увидеть место захоронения героя и познакомиться с историей Изборска и Пскова. 

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