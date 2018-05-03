Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области

12:22, 03 мая 2018, ПАИ

Открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области объявлен в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, порядок его проведения утвердил распоряжением глава региона Михаил Ведерников.

Согласно документу, принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты символов можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

С Положением о порядке проведения конкурса и техническим заданием можно ознакомиться здесь>>