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Общество

Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области

Открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области объявлен в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, порядок его проведения утвердил распоряжением глава региона Михаил Ведерников.

Согласно документу, принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты символов можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

С Положением о порядке проведения конкурса и техническим заданием можно ознакомиться здесь>>

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