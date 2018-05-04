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Общество

Посвящённый Дню Победы мотопробег Псков - Печоры состоится 9 мая

9 мая в Псковской области состоится 5-й мотопробег, посвященный 73-й годовщине Великой Победы. Как сообщил Псковскому агентству информации организатор мотопробега Валерий Малышев, маршрут мотоколонны и техники сопровождения запланирован по дороге Псков – Печоры через Палкино.

Мотоциклисты почтут память павших воинов и возложат цветы к братским могилам в деревнях Тямша Псковского района, Слопыгино и Васильево Палкинского района, Старый Изборск Печорского района. После мемориала в Старом Изборске колонну возглавит ЗИЛ-157 из коллекции ретротехники в деревне Тешевицы.

Затем байкеры отправятся в Печоры, где примут участие в поздравительной программе и вручат ветеранам подарки.

После запланировано посещение пещер Псково-Печорского монастыря.

Колонна стартует из Пскова 9 мая в 8:00. Сбор – с 7:30 на парковке гипермаркета «Лента» (Рижский проспект, 96Б). Километраж мотопробега составит 90 км в одну сторону.

Напомним, в 2017 году псковские мотоциклисты поздравили ветеранов в Пушкинских Горах. Подробнее – в репортаже ПАИ.

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