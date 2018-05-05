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Михаил Ведерников рассказал о подвиге деда при освобождении Псковщины

Врио губернатора Михаил Ведерников в обращении к читателям брошюры «Улицы Геров», раздача которых началась сегодня, 5 мая, в городах Псковской области, рассказал о воевавших в Великую Отечественную войну родственниках, в том числе об одном из дедов, совершивших подвиг при освобождении Псковской области.

«Каждый из нас хранит память о Великой Отечественной войне в виде семейных историй. Наша бабушка пережила блокаду, оба деда прошли всю войну. Один из них, Михаил Степанович Андреев, воевал на Псковской земле, — написал Ведерников. — В годы войны он служил в 63-м гвардейском полку 23-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году в бою у деревни Новый Путь (сейчас это Пушкиногорский район) он под сильным пулеметным и минометным огнем бросился на захват немецких траншей и, получив ранения, успешно выполнил приказ. Этот подвиг был удостоен награды «Медаль за отвагу».

«Такие истории есть у каждого жителя России, — добавил он. — Мы чтим эти воспоминания, но некоторые детали тех страшных лет, к сожалению, начали стираться из памяти россиян. Это факт, к которому стоит относиться особенно внимательно — историю нужно повторять и учить заново. Поддерживать огонь памяти — наш святой долг. И вот перед вами результат труда псковичей — проект «Улицы Героев». Он расскажет  вам о тех людях, чьи самоотверженные поступки были увековечены в названиях улиц Псковской области. Это наши соотечественники, которые внесли огромный вклад в общую Победу. Прочитав об этих людях, рассказав о них своим родным и близким, вы внесете важный вклад в сохранение исторической памяти и значимости празднования Дня Победы. «Никто не забыт, ничто не забыто» — фраза из стихотворения поэтессы Ольги Берггольц недаром стала главным лозунгом 9 Мая. Мы должны поддерживать исполнение этого завета — помнить тех, кто защищал нашу страну».

Напомним, брошюра «Улицы Героев» об улицах в Псковской области, названных в честь Героев Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны, была издана при поддержке врио губернатора в рамках проекта #команда2018.

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