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Общество

Глория Тесля: Люби целенаправленно приходили к волонтерам за экземпляром «Улиц Героев»

Студента ПсковГУ, инициатор издания брошюры «Улицы Героев» в рамках проекта #Команда2018 Глория Тесля рассказала, что в первый же день раздачи этих брошюр волонтёрами в городах Псковской области граждане проявили большой интерес к данному начинанию.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации она отметила, что некоторые граждане в Пскове целенаправленно приходили по адресам раздачи брошюр, анонсированных в СМИ, чтобы получить свой экземпляр «Улиц Героев».

В некоторых райцентрах, по словам Глории Тесли, в первый же день была роздана большая часть отправленного туда тиража.

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