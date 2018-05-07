Заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района подали еще два человека
Два человека пополнили список участников предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы главы Псковского района.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, документы на участие в предварительном голосовании подали директор ООО МСК «Масштаб», беспартийный Денис Василевский и директор Тямшанской гимназии, член «Единой России» Наталья Фёдорова. Организационный комитет принял решение об их регистрации.
Ранее о своем намерении участвовать в процедуре заявили заместитель главы администрации Псковского района, беспартийный Геннадий Ранцев, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев. Двое последних – члены партии «Единая Россия».
Отметим, что выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» завершается 8 мая.
Отбор кандидатов от партии на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.