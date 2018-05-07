Заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам главы Псковского района подали еще два человека

12:20, 08 мая 2018, ПАИ

Два человека пополнили список участников предварительного голосования «Единой России» по кандидатурам для последующего выдвижения на выборы главы Псковского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, документы на участие в предварительном голосовании подали директор ООО МСК «Масштаб», беспартийный Денис Василевский и директор Тямшанской гимназии, член «Единой России» Наталья Фёдорова. Организационный комитет принял решение об их регистрации.

Ранее о своем намерении участвовать в процедуре заявили заместитель главы администрации Псковского района, беспартийный Геннадий Ранцев, пенсионер Виктор Герасимов и главный энергетик ОАО «ПЗ АТС – Т» Артём Васильев. Двое последних – члены партии «Единая Россия».

Отметим, что выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» завершается 8 мая.

Отбор кандидатов от партии на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.