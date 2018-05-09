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Общество

73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отмечают сегодня в России

Праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отмечают сегодня, 9 мая, в Российской Федерации.

Напомним, 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 по московскому времени) был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая с 01:00 по московскому времени.

Празднование Дня Победы было введено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. «Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны», - говорилось в нем.

Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось грандиозным салютом. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы.

До 1948 года День Победы являлся нерабочим днём, однако Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был отменён. День Победы снова стал нерабочим лишь в 1965 году. В этом же году вновь состоялся военный парад на Красной площади. Кроме того, с шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во многих городах СССР.

После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не проводились до 1995 года. С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиации.

Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во всех городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и стран СНГ.

День Победы празднуется и является нерабочим днём почти на всей территории СНГ: в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, а также в Грузии, частично признанных государствах (Абхазии и Южной Осетии), непризнанных Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Нагорно-Карабахской Республике и Приднестровье.

Добавим, что в Пскове также пройдут праздничные мероприятия, начало которым будет положено в 10:00 на площади Ленина, где пройдёт Парад Победы и шествие ветеранов.

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