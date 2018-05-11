РЕВИЗИЯ: Турбаза «Алоль»
Псковское агентство информации провело ревизию на одной из старейших в области туристических баз – «Алоль» в Пустошкинском районе. Мы выяснили, почему знаменитая турбаза на протяжении почти пяти десятилетий не теряет статуса Мекки спортивного ориентирования, здорового и активного отдыха, а также лесной жемчужины.
В 1960-х годах на месте нынешней базы отдыха и оздоровления был лишь туристический перевалочный пункт со скромным количеством летних щитовых домиков и кирпичного корпуса для зимовок, а 1 июня 1971 года турбаза «Алоль» открыла свои двери для всех путешественников и спортсменов. В настоящее время она раскинулась на внушительных 16 гектарах соснового бора на берегу озера Зверино в деревне Холюны Пустошкинского района.
И что весьма примечательно: есть туристы, которые посещают это место регулярно уже более 30 лет. Около 70% отдыхающих – москвичи. Места на лето туристы бронируют уже с 10 января. Псковичи турбазу посещают не часто, а ведь это, как оказалось, одно из лучших мест для отдыха от городской суеты.
140 коттеджей и летних домиков, а также мини-отель вмещают 500 (!) человек. Это очень серьезный показатель для Псковской области.
Кстати, на въезде у парковки путников встречает медведь – неофициальный символ туристического места.
Проживание на турбазе
Коттеджи и летние домики на турбазе есть абсолютно на любой вкус. Мы посмотрели пользующиеся популярностью трехместные рубленые коттеджи. Они приятно удивили своим уютом и комфортом. В домиках имеются кровати, холодильники, телевизоры, шкафы, туалеты и душевые. Стоят эти удобства всего 850 рублей с человека в сутки!
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
В сезон, с 20 июня по 25 августа, стоимость аренды такого коттеджа составит 2 тыс. 850 рублей за день, что также значительно ниже средних цен по региону. Подселение, кстати, не практикуется, то есть если вы заехали в домик своей компанией, то даже при наличии у вас лишних кроватей никаких соседей не появится.
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Кстати, за эти же деньги можно поселиться в двух- и четырехместных рубленых коттеджах. В семиместном одноэтажном коттедже с видом на озеро размещение обойдётся в скромные 700 рублей с человека в сутки. В нем есть две комнаты, небольшая кухня, холодильник, телевизор, туалет и душ.
Чистота во всех домиках безупречная - сразу видно внимание к гостям администрации и персонала. В коттеджах в холодное время года всегда тепло – часть домиков отапливаются от собственной котельной на территории турбазы, а часть – от конвекторов и бойлеров.
Также силами турбазы идет постройка новых двухместных коттеджей. Приятно видеть развитие туристической инфраструктуры в таком привлекательном месте.
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Мы зашли в один из многочисленных коттеджей так называемого «дальнего кордона»: в нем также есть всё необходимое для комфортного проживания. Это место турбазы так прозвали за ее небольшое отдаление от центральной части. «Дальний кордон» идеально подойдёт любителям уединённого отдыха.
Для неприхотливых туристов подготовлены места в многочисленных летних щитовых домиках. Например, суточное размещение в двухместном летнем домике обойдётся всего в 450 рублей с человека!
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
На турбазе «Алоль» также стоит и двухэтажный мини-отель на 33 номера, в каждом из которых есть телевизор, мини-холодильник, раковина для умывания, стол и, конечно, спальные места. Цена за номер – 700 рублей в сутки с человека. Каждый из этажей мини-отеля оборудован раздельными душевыми для мужчин и женщин.
На втором этаже имеется зона отдыха с выходом на балкон, откуда открывается прекрасный вид на озеро.
Любители отдохнуть «с изюминкой» могут снять всего за 2000 рублей в сутки Дом рыбака: удобства - во дворе, отопление - печное, но рядом банька, беседка и озеро в шаге. Дом семиместный и за такую цену весьма популярен у любителей порыбачить.
Подумали в «Алоли» и о любителях жизни в палатках, а также о тех, кто путешествует с собственным домом на колёсах. Для таких туристов есть электрифицированная площадка на берегу озера.
Телевизоры в номерах показывают 10 каналов, но, поверьте, об этой технике вы здесь точно забудете!
Активный отдых
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Для рыбаков-профессионалов и любителей здесь, конечно, раздолье! Озеро Зверино, на берегу которого и стоит «Алоль», проточное: река Великая протекает через него, соединяя с озерами Ясское, Быстрое и Езерище. На Зверино запросто можно вытянуть щуку, леща, окуня, линя, карася и плотву. На реке Алоль - притоке Великой, в 3-х километрах от турбазы, можно поймать хариуса.
А на лодочной станции у пирса можно взять местные лодки, если забыли привести с собой. Также на озере постоянно проводятся соревнования по подводной охоте и подледному лову. Следите за новостями, чтобы принять в них участие!
Для тех, кто не поклонник рыбалки, предусмотрены катамараны и плавучий островок — площадка для отдыха и пикников, на которой есть беседка, мангал и столик.
С августа на турбазе начинается грибной и ягодный сезон. По отзывам отдыхающих, грибов и ягод в лесу более, чем достаточно. А чтобы доехать до своей «грибной поляны» можно взять напрокат велосипед. Конечно, на двухколёсном транспорте можно и просто так прокатиться по лесным тропам.
Есть спортивная площадка, на которой можно поиграть в волейбол или подтянуться на турнике, а мячи можно взять в администрации.
Кстати, шашлыки можно на турбазе жарить в любом месте. Есть возможность приобрести одноразовые мангалы и шампуры, а также угли, средства от комаров и прочие хозяйственные товары на первом этаже мини-отеля. Есть здесь и сувениры на память об отдыхе.
Мекка спортивного ориентирования
Турбазу «Алоль» не зря называют Меккой спортивного ориентирования, поскольку здесь весьма подходящий рельеф – озера, болотистая местность, возвышенности, заросшие и светлые леса, в чем мы сами и убедились.
С 1984 года по 1990 год здесь проходили самые большие в Советском Союзе соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова». А буквально на днях, 5-6 мая, в этом необыкновенном месте вновь собрались ориентировщики.
Среди спортсменов, приезжающих на турбазу, распространено суеверие о том, что если они закинут на сосну свои ботинки, то обязательно сюда вернуться. Ботинки на деревьях здесь действительно висят.
А 27-28 июля 2013 года на турбазе «Алоль» состоялся 11-й Чемпионат мира по рогейну, так называемому 24-часовому спортивному ориентированию. В прошлом году, например, эти соревнования проходили в Латвии на территории Национального парка «Разна».
Веревочный парк
Высоко на стройных соснах размещен веревочный парк, занимающий внушительную площадь — 1 гектар. Здесь построены 3 взрослых маршрута и один детский. Он работает каждый день с 11:00 до 20:00. Опытный инструктор и местный «Тарзан» Сергей поможет разобраться со страховочной экипировкой и преодолеть сложные участки. Проход по взрослой трассе стоит 200 рублей, по детской – 100 рублей.
Общая протяженность трасс составляет 500 метров и это без учета троллейных спусков. А таким спуском заканчивается каждая трасса – 30 метров на детском маршруте, 80, 100 и 120 метров - на взрослых.
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Пока мы изучали верёвочный парк, на троллее спустился один из туристов с торжественным и довольным возгласом: «Где горшок?! Это было что-то!». Такие позитивные впечатления убедили меня подняться и протестировать трассу, облачившись в выданные каску и страховочные пояса.
Крепления страховки и качество тросов внушают доверие и никаких сомнений в безопасности не возникает. Преодолев один из не простых участков «воздушных» троп и стен, с ветерком спустился на троллее и, скажу честно, определенная сноровка и физическая подготовка в этом нужны. А тренируются в процессе прохода трассы, как справедливо отметил инструктор Сергей, все группы мышц.
Пейнтбол
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
Рядом с веревочным парком в этот момент под четкие команды инструктора устроила перестрелку из маркеров детвора. На территории пейнтбольной площадки есть множество объектов укрытия и возможностей для нападения и защиты. Одновременно могут играть до 20 человек. Перестрелки тут устраивают даже семьи.
Развлечения
На территории турбазы есть сцена под открытым небом, на которой традиционно отмечают день Ивана Купалы, а также открытие и закрытие летнего сезона.
На Ивана Купалу здесь собираются порядка 1000 человек.Также на турбазе на широкую ногу отмечают Масленицу, День защитника Отечества, Международный женский день и Новый Год.
В выходные дни в «Алоли» работает аниматор, который проводит квесты, спортивные и развлекательные игры, вечера отдыха и мастер-классы. На турбазе часто проводят корпоративы и отмечают дни рождения. Есть здесь все условия и для свадебных торжеств.
О кухне
Команда ПАИ поинтересовалась у отдыхающих, насколько вкусно готовят на турбазе. Выяснилось, что местная кухня очень вкусная, домашняя, превалируют в меню русские блюда, при этом цены довольно демократичные. Например, суп с мясом (борщ, солянка) в столовой можно приобрести всего за 50 рублей. Также есть такая редкость для баз отдыха, как каши на молоке, которые так любят дети и взрослые на завтрак. В общем - отзывы отдыхающих только положительные!
Также в здешнем кафе готовят очень вкусный и сочный шашлык!
Кафе «Алоль» достаточно просторное и вмещает 60 человек. В нём есть телевизор, детский уголок, холодильники с холодными напитками и барная стойка.
Столовая на турбазе очень уютная, а из окон открывается прекрасный вид на озеро. Два зала смогут вместить 150 человек.
Пляж
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Пляж озера Зверино очень чистый, обустроен шезлонгами, скамейками и беседками, есть батут и детская площадка. Зона для плавания ограждена буйками. В планах - развитие пляжной инфраструктуры, чтобы предложить отдыхающим больше водных развлечений.
Для зимнего отдыха на пляже сооружена огромная деревянная горка, есть ватрушки, лыжи и коньки.
На турбазе также живут кошки: туристы их подкармливают и даже оставляют деньги на питание животных.
Баня
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Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
-
Фото: Дарья Хваткова
Какой загородный отдых может обойтись без бани? Вот и в «Алоли» считают, что никакой! Баня находится сразу на берегу озера Зверино. К воде сооружен удобный спуск, позволяющий «остыть» в озере после 90°. В бане по-настоящему приятно пахнет ароматами дерева и березовыми вениками! Причём есть здесь не только классическая русская баня, для любителей сухого пара имеется финская сауна.
В зальном помещении бани для комфортного отдыха 10-15 человек есть огромный деревянный стол, телевизор и караоке. А самый «гвоздь» – это, конечно же, самовар! Цена разового посещения бани достаточно демократична – всего 2500 рублей. Бронировать отдых «с лёгким паром» рекомендуется заранее.
А рядом с баней есть уютная беседочка с мангалом – ну не красота ли? Всё, что надо для отличного банного отдыха в кругу друзей или семьи! А еще, по рассказам местного банщика, сюда часто приходит енот. Нам, к сожалению, он не встретился. Может вам повезет больше!
Безопасность
За безопасность на турбазе можно не переживать — здесь несет вахту охранник, территория находится под постоянным видеонаблюдением и в каждом помещении имеется пожарная сигнализация, развешены огнетушители, есть свой пожарный гидрант. И на траве здесь можно сидеть без опаски – вся территория каждую весну обрабатывается против клещей.
Интересные факты
Как рассказали нам старожилы, за турбазой у лесной дороги есть камни, которые только на первый взгляд разбросаны хаотично. После их исследования российские ученые выяснили, что они могут быть руинами древней обсерватории.
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Директор турбазы «Алоль» Григорий Коратаев лично пригласил гостей: «Дорогие друзья-путешественники и спортсмены! Мы всегда рады видеть вас в этом живописном уголке Псковщины! У нас вы найдете всё самое необходимое для отличного отдыха, достойной и результативной рыбалки и спорта на свежем воздухе! Мы с заботой и вниманием относимся к нашим постояльцам, а также подробно проконсультируем по всем вопросам. До встречи!».
Место: туристическая база «Алоль»
Как попасть: на маршрутках из Пскова в Великие Луки, которые ездят каждый час, и по просьбе остановятся на турбазе «Алоль»
Забронировать отдых можно по телефонам: 8-911-383-40-38, 8 (81142) 2-19-90, 8 (81142) 2-10-68
Веб-сайт: http://www.aloli.ru