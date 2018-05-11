РЕВИЗИЯ: Турбаза «Алоль»

17:53, 11 мая 2018, ПАИ

Псковское агентство информации провело ревизию на одной из старейших в области туристических баз – «Алоль» в Пустошкинском районе. Мы выяснили, почему знаменитая турбаза на протяжении почти пяти десятилетий не теряет статуса Мекки спортивного ориентирования, здорового и активного отдыха, а также лесной жемчужины.

В 1960-х годах на месте нынешней базы отдыха и оздоровления был лишь туристический перевалочный пункт со скромным количеством летних щитовых домиков и кирпичного корпуса для зимовок, а 1 июня 1971 года турбаза «Алоль» открыла свои двери для всех путешественников и спортсменов. В настоящее время она раскинулась на внушительных 16 гектарах соснового бора на берегу озера Зверино в деревне Холюны Пустошкинского района.

И что весьма примечательно: есть туристы, которые посещают это место регулярно уже более 30 лет. Около 70% отдыхающих – москвичи. Места на лето туристы бронируют уже с 10 января. Псковичи турбазу посещают не часто, а ведь это, как оказалось, одно из лучших мест для отдыха от городской суеты.

140 коттеджей и летних домиков, а также мини-отель вмещают 500 (!) человек. Это очень серьезный показатель для Псковской области.

Кстати, на въезде у парковки путников встречает медведь – неофициальный символ туристического места.

Проживание на турбазе

Коттеджи и летние домики на турбазе есть абсолютно на любой вкус. Мы посмотрели пользующиеся популярностью трехместные рубленые коттеджи. Они приятно удивили своим уютом и комфортом. В домиках имеются кровати, холодильники, телевизоры, шкафы, туалеты и душевые. Стоят эти удобства всего 850 рублей с человека в сутки!



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















В сезон, с 20 июня по 25 августа, стоимость аренды такого коттеджа составит 2 тыс. 850 рублей за день, что также значительно ниже средних цен по региону. Подселение, кстати, не практикуется, то есть если вы заехали в домик своей компанией, то даже при наличии у вас лишних кроватей никаких соседей не появится.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова























Кстати, за эти же деньги можно поселиться в двух- и четырехместных рубленых коттеджах. В семиместном одноэтажном коттедже с видом на озеро размещение обойдётся в скромные 700 рублей с человека в сутки. В нем есть две комнаты, небольшая кухня, холодильник, телевизор, туалет и душ.

Чистота во всех домиках безупречная - сразу видно внимание к гостям администрации и персонала. В коттеджах в холодное время года всегда тепло – часть домиков отапливаются от собственной котельной на территории турбазы, а часть – от конвекторов и бойлеров.

Также силами турбазы идет постройка новых двухместных коттеджей. Приятно видеть развитие туристической инфраструктуры в таком привлекательном месте.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова















Мы зашли в один из многочисленных коттеджей так называемого «дальнего кордона»: в нем также есть всё необходимое для комфортного проживания. Это место турбазы так прозвали за ее небольшое отдаление от центральной части. «Дальний кордон» идеально подойдёт любителям уединённого отдыха.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







Для неприхотливых туристов подготовлены места в многочисленных летних щитовых домиках. Например, суточное размещение в двухместном летнем домике обойдётся всего в 450 рублей с человека!



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















На турбазе «Алоль» также стоит и двухэтажный мини-отель на 33 номера, в каждом из которых есть телевизор, мини-холодильник, раковина для умывания, стол и, конечно, спальные места. Цена за номер – 700 рублей в сутки с человека. Каждый из этажей мини-отеля оборудован раздельными душевыми для мужчин и женщин.

На втором этаже имеется зона отдыха с выходом на балкон, откуда открывается прекрасный вид на озеро.

Любители отдохнуть «с изюминкой» могут снять всего за 2000 рублей в сутки Дом рыбака: удобства - во дворе, отопление - печное, но рядом банька, беседка и озеро в шаге. Дом семиместный и за такую цену весьма популярен у любителей порыбачить.

Подумали в «Алоли» и о любителях жизни в палатках, а также о тех, кто путешествует с собственным домом на колёсах. Для таких туристов есть электрифицированная площадка на берегу озера.

Телевизоры в номерах показывают 10 каналов, но, поверьте, об этой технике вы здесь точно забудете!

Активный отдых



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Для рыбаков-профессионалов и любителей здесь, конечно, раздолье! Озеро Зверино, на берегу которого и стоит «Алоль», проточное: река Великая протекает через него, соединяя с озерами Ясское, Быстрое и Езерище. На Зверино запросто можно вытянуть щуку, леща, окуня, линя, карася и плотву. На реке Алоль - притоке Великой, в 3-х километрах от турбазы, можно поймать хариуса.

А на лодочной станции у пирса можно взять местные лодки, если забыли привести с собой. Также на озере постоянно проводятся соревнования по подводной охоте и подледному лову. Следите за новостями, чтобы принять в них участие!

Для тех, кто не поклонник рыбалки, предусмотрены катамараны и плавучий островок — площадка для отдыха и пикников, на которой есть беседка, мангал и столик.

С августа на турбазе начинается грибной и ягодный сезон. По отзывам отдыхающих, грибов и ягод в лесу более, чем достаточно. А чтобы доехать до своей «грибной поляны» можно взять напрокат велосипед. Конечно, на двухколёсном транспорте можно и просто так прокатиться по лесным тропам.

Есть спортивная площадка, на которой можно поиграть в волейбол или подтянуться на турнике, а мячи можно взять в администрации.

Кстати, шашлыки можно на турбазе жарить в любом месте. Есть возможность приобрести одноразовые мангалы и шампуры, а также угли, средства от комаров и прочие хозяйственные товары на первом этаже мини-отеля. Есть здесь и сувениры на память об отдыхе.

Мекка спортивного ориентирования

Турбазу «Алоль» не зря называют Меккой спортивного ориентирования, поскольку здесь весьма подходящий рельеф – озера, болотистая местность, возвышенности, заросшие и светлые леса, в чем мы сами и убедились.

С 1984 года по 1990 год здесь проходили самые большие в Советском Союзе соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова». А буквально на днях, 5-6 мая, в этом необыкновенном месте вновь собрались ориентировщики.

Среди спортсменов, приезжающих на турбазу, распространено суеверие о том, что если они закинут на сосну свои ботинки, то обязательно сюда вернуться. Ботинки на деревьях здесь действительно висят.

А 27-28 июля 2013 года на турбазе «Алоль» состоялся 11-й Чемпионат мира по рогейну, так называемому 24-часовому спортивному ориентированию. В прошлом году, например, эти соревнования проходили в Латвии на территории Национального парка «Разна».

Веревочный парк

Высоко на стройных соснах размещен веревочный парк, занимающий внушительную площадь — 1 гектар. Здесь построены 3 взрослых маршрута и один детский. Он работает каждый день с 11:00 до 20:00. Опытный инструктор и местный «Тарзан» Сергей поможет разобраться со страховочной экипировкой и преодолеть сложные участки. Проход по взрослой трассе стоит 200 рублей, по детской – 100 рублей.

Общая протяженность трасс составляет 500 метров и это без учета троллейных спусков. А таким спуском заканчивается каждая трасса – 30 метров на детском маршруте, 80, 100 и 120 метров - на взрослых.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















Пока мы изучали верёвочный парк, на троллее спустился один из туристов с торжественным и довольным возгласом: «Где горшок?! Это было что-то!». Такие позитивные впечатления убедили меня подняться и протестировать трассу, облачившись в выданные каску и страховочные пояса.

Крепления страховки и качество тросов внушают доверие и никаких сомнений в безопасности не возникает. Преодолев один из не простых участков «воздушных» троп и стен, с ветерком спустился на троллее и, скажу честно, определенная сноровка и физическая подготовка в этом нужны. А тренируются в процессе прохода трассы, как справедливо отметил инструктор Сергей, все группы мышц.

Пейнтбол



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Рядом с веревочным парком в этот момент под четкие команды инструктора устроила перестрелку из маркеров детвора. На территории пейнтбольной площадки есть множество объектов укрытия и возможностей для нападения и защиты. Одновременно могут играть до 20 человек. Перестрелки тут устраивают даже семьи.

Развлечения

На территории турбазы есть сцена под открытым небом, на которой традиционно отмечают день Ивана Купалы, а также открытие и закрытие летнего сезона.

На Ивана Купалу здесь собираются порядка 1000 человек.Также на турбазе на широкую ногу отмечают Масленицу, День защитника Отечества, Международный женский день и Новый Год.

В выходные дни в «Алоли» работает аниматор, который проводит квесты, спортивные и развлекательные игры, вечера отдыха и мастер-классы. На турбазе часто проводят корпоративы и отмечают дни рождения. Есть здесь все условия и для свадебных торжеств.

О кухне

Команда ПАИ поинтересовалась у отдыхающих, насколько вкусно готовят на турбазе. Выяснилось, что местная кухня очень вкусная, домашняя, превалируют в меню русские блюда, при этом цены довольно демократичные. Например, суп с мясом (борщ, солянка) в столовой можно приобрести всего за 50 рублей. Также есть такая редкость для баз отдыха, как каши на молоке, которые так любят дети и взрослые на завтрак. В общем - отзывы отдыхающих только положительные!

Также в здешнем кафе готовят очень вкусный и сочный шашлык!

Кафе «Алоль» достаточно просторное и вмещает 60 человек. В нём есть телевизор, детский уголок, холодильники с холодными напитками и барная стойка.

Столовая на турбазе очень уютная, а из окон открывается прекрасный вид на озеро. Два зала смогут вместить 150 человек.

Пляж



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова













Пляж озера Зверино очень чистый, обустроен шезлонгами, скамейками и беседками, есть батут и детская площадка. Зона для плавания ограждена буйками. В планах - развитие пляжной инфраструктуры, чтобы предложить отдыхающим больше водных развлечений.

Для зимнего отдыха на пляже сооружена огромная деревянная горка, есть ватрушки, лыжи и коньки.

На турбазе также живут кошки: туристы их подкармливают и даже оставляют деньги на питание животных.

Баня



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

























Какой загородный отдых может обойтись без бани? Вот и в «Алоли» считают, что никакой! Баня находится сразу на берегу озера Зверино. К воде сооружен удобный спуск, позволяющий «остыть» в озере после 90°. В бане по-настоящему приятно пахнет ароматами дерева и березовыми вениками! Причём есть здесь не только классическая русская баня, для любителей сухого пара имеется финская сауна.

В зальном помещении бани для комфортного отдыха 10-15 человек есть огромный деревянный стол, телевизор и караоке. А самый «гвоздь» – это, конечно же, самовар! Цена разового посещения бани достаточно демократична – всего 2500 рублей. Бронировать отдых «с лёгким паром» рекомендуется заранее.

А рядом с баней есть уютная беседочка с мангалом – ну не красота ли? Всё, что надо для отличного банного отдыха в кругу друзей или семьи! А еще, по рассказам местного банщика, сюда часто приходит енот. Нам, к сожалению, он не встретился. Может вам повезет больше!

Безопасность

За безопасность на турбазе можно не переживать — здесь несет вахту охранник, территория находится под постоянным видеонаблюдением и в каждом помещении имеется пожарная сигнализация, развешены огнетушители, есть свой пожарный гидрант. И на траве здесь можно сидеть без опаски – вся территория каждую весну обрабатывается против клещей.

Интересные факты

Как рассказали нам старожилы, за турбазой у лесной дороги есть камни, которые только на первый взгляд разбросаны хаотично. После их исследования российские ученые выяснили, что они могут быть руинами древней обсерватории.

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Директор турбазы «Алоль» Григорий Коратаев лично пригласил гостей: «Дорогие друзья-путешественники и спортсмены! Мы всегда рады видеть вас в этом живописном уголке Псковщины! У нас вы найдете всё самое необходимое для отличного отдыха, достойной и результативной рыбалки и спорта на свежем воздухе! Мы с заботой и вниманием относимся к нашим постояльцам, а также подробно проконсультируем по всем вопросам. До встречи!».

Место: туристическая база «Алоль»

Как попасть: на маршрутках из Пскова в Великие Луки, которые ездят каждый час, и по просьбе остановятся на турбазе «Алоль»

Забронировать отдых можно по телефонам: 8-911-383-40-38, 8 (81142) 2-19-90, 8 (81142) 2-10-68

Веб-сайт: http://www.aloli.ru

VK: https://vk.com/alolbaza