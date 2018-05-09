Общественный порядок при проведении праздничных мероприятий 9 мая в Псковской области обеспечит Росгвардия

08:41, 09 мая 2018, ПАИ

Совместно с полицией обеспечивать правопорядок и безопасность граждан на праздничных мероприятиях в честь 9 мая будут сотрудники и военнослужащие подразделений отдела Росгвардии по Псковской области, а также представители частных охранных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

Напомним, в 10:00 на площади Ленина начнется парад воинов Псковского гарнизона, смотр строя и песни, плац-концерт.

В 11:00 стартует торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также акция «Бессмертный полк». Колонны проследуют от площади Ленина до Зелёного театра.

В 12:00 в Зеленом театре пройдёт праздничная театрализованная тематическая программа «Великий день! Великая Победа!»

В Детском парке будут работать праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов: с 12:00 до 14:00 - «Счастливое детство!», с 16:00 до 17:00 - «Песни огненных лет», с 17:00 до 18:30 - «И внуки восславят радость победы!», с 18:00 до 19:00 - «Споемте друзья!»

С 19:00 до 20:00 будет проходить концертная программа «Весна. Май. Победа» Народного коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки под руководством Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культуры России М. Литвака.

С 15:00 до 19:30 в Детском парке можно принять участие в концертно-интерактивной акции «Солдатский привал» на территории Ботанического, Летнего сада (творческие площадки, солдатская каша, выставки).

В 16:00 в сквере у МБУК «Дом офицеров» (Кирсанова, 5) состоится театрализованная тематическая программа «И помнит мир спасенный!», а в 18:00 по улице Максима Горького, 23 - праздничная программа «Вместе с дедом на парад!» Образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением Почетного гражданина города, Заслуженного работника культуры России Александра Роора.

В 20:00 в Зелёном театре начнется праздничная концертная программа «Победа остается молодой!», которая завершится в 23:00 праздничным фейерверком.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>>