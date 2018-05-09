Парад войск Псковского гарнизона проходит в областном центре

10:23, 09 мая 2018, ПАИ

Парад войск Псковского гарнизона начался на площади Ленина в Пскове, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Отметим, участие в параде принимают 1100 военнослужащих и 71 единица военной техники. В шествии участвуют десантники 76-й дивизии ВДВ, 2-ая отдельная бригада специального назначения, летчики 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного Краснознаменного полка, сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, подразделения Псковского филиала академии ФСИН России, курсанты Псковского кадетского корпуса и Псковского отделения «Юнармии». Отдельной колонной следуют военнослужащие-женщины.Музыкальное сопровождение парада обеспечивает сводный военный оркестр 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Парад принимает командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Игорь Каплий. Командует парадом полковник Роман Железняков.

С трибун, установленных на площади, за парадом наблюдают ветераны и члены их семей, а также руководители Пскова и области. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников пришел на мероприятие со своей семьей. На площади собрались тысячи псковичей и гостей города.

После выступления творческих коллективов города и области праздничные мероприятия продолжит шествие ветеранов Великой Отечественной войны. Они возглавят «Бессмертный полк». Колонна пройдет от областного Центра семьи до Зеленого театра, где состоится концерт под открытым небом «Великий день! Великая Победа!». Театрализованные и концертные программы в этот день также пройдут в Детском парке. В течение дня будет работать выставка военной техники. Завершится День Победы в Пскове праздничным салютом.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>>