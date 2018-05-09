Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Победы

10:48, 09 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходит сегодня, 9 мая в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уважаемые фронтовики, ветераны войны и труженики тыла! Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Жители и гости Пскова! Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! В эту священную дату объединяется вся страна, чтобы почтить память героев, которые защитили Родину от самого страшного врага в нашей истории. Советский Союз принял на себя самые жестокие удары Второй Мировой войны. Почти 35 миллионов наших соотечественников, призванные на фронт, бились за жизнь и свободу Отечества, проявляя чудеса героизма. Заплатив огромную цену, они напомнили всему миру слова великого князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что по Псковской области война пронеслась в обе стороны, оставив после себя руины и забрав треть населения. «Псковичи платили врагу той же монетой. За мужество и героизм, проявленные при защите Родины, 158 жителей области стали Героями Советского Союза, а 23 — полными кавалерами ордена Славы. Не все герои вернулись к мирной жизни, к своим родным, к тем, кто верил в них и ждал. Более 110 тысяч наших земляков сложили свои головы и нашли последний приют вдалеке от родных мест. Еще больше были вынуждены покинуть разрушенные до основания дома и города. К сожалению, имена многих героев до сих пор неизвестны. Очень значимую и нужную работу по установлению их личностей ведут поисковые отряды по всей стране», - сказал он.

Врио губернатора отметил, что с 1994 года только отрядами Псковской области было найдено и захоронено 14 тысяч 500 погибших солдат, и очевидно, что эта работа займет еще много лет.

«Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Склоняем головы перед их светлой памятью», - сказал глава региона и объявил минуту молчания.

После минуты молчания Михаил Ведерников обратился к ветеранам: «Вы — наша гордость и пример для подражания. Крепкого здоровья и долголетия вам, пусть вас всегда окружают тепло и любовь близких! Низкий вам поклон, дорогие фронтовики и труженики тыла! Вы сполна отдали свой долг Отечеству, и ежедневная забота о вас — наша святая обязанность. Сегодня — великий праздник мира. День, когда мы снова можем посмотреть на чистое весеннее небо, время, когда можно строить планы на будущее. Поздравляю всех с праздником! С Днем Победы! Ура!»

После обращения врио губернатора Михаила Ведерникова началось торжественное шествие военнослужащих и прохождение военной техники.