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Общество

Более 70 единиц военной техники увидели псковичи и гости города в День Победы

Более 70 единиц техники, находящейся на вооружении 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, увидели псковичи и гости города на параде 9 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Колонну возглавил армейский многофункциональный бронированный автомобиль «Рысь». За ним следовали армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина десанта БМД-4 М, бронетранспортеры БТР-82А, многоцелевые десантные бронетранспортеры, противотанковые пушки, авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка 2С9 или «Нона-С», зенитно-ракетный комплекс «Верба», а также техника связи.

Прохождение военной техники началось после обращения врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к участникам парада Победы и прохождения торжественным маршем воинов Псковского гарнизона, юнармейцев и воспитанников Псковского кадетского корпуса.

Продолжили праздничное мероприятие выступления артистов и творческих коллективов Псковской области. Во время одного из номеров юные артисты пригласили ветеранов на вальс.

По окончании парада всем героям и участникам Великой Отечественной войны волонтеры вручили цветы.

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