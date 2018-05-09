150 байкеров собрал юбилейный мотопробег «Спасибо за Победу!» по маршруту Псков – Печоры

15:55, 09 мая 2018, ПАИ

150 байкеров приняли участие в 5-ом мотопробеге, посвященном 73-й годовщине Великой Победы, который состоялся 9 мая в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, среди мотоциклистов были представители Пскова и области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Великого Новгорода, Латвии и Эстонии.

Маршрут мотоколонны и техники сопровождения пролегал по дороге Псков – Печоры через Палкино. Километраж мотопробега «Спасибо за Победу!» составил 90 километров в одну сторону.

Мотоциклисты почтили память павших воинов и возложили цветы к братским могилам в деревнях Тямша Псковского района, Слопыгино и Васильево Палкинского района, Старый Изборск Печорского района. После мемориала в Старом Изборске колонну возглавил ЗИЛ-157 из коллекции ретротехники в деревне Тешевицы.

Затем мотоциклисты отправились в Печоры, где проходил Парад Победы, который начался шествием военнослужащих, бессмертного полка. Всех присутствующих с праздником поздравил глава Печорского района Дмитрий Сопотов. «Главное любить Родину, защищать мощь нашего государства. Дух российского солдата, советского воина непоколебим. Никто не забыт, ничто не забыто», - сказал он.

К поздравлениям также присоединился председатель Госкомитета по физической культуре и спорту региона Иван Штылин, который зачитал поздравление от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «9 мая важнейшая дата в современной России. Это личный праздник для каждого россиянина и один из тех стержней, который делает нашу страну единой. Выражаю особую благодарность ветеранам и желаю жителям Печорского района и гостям праздника терпения, крепости душевных и физических сил вам и вашим близким», - озвучил Иван Штылин поздравление главы региона.

Затем байкеры отправились в Печоры, где приняли участие в поздравительной программе и вручили ветеранам подарки, купленные на средства мотоциклистов. Пскович Максим Шахаев исполнил песни военных лет под гитару, а дети мотоциклистов прочитали посвященные Великой Победе стихотворения.

После концерта байкеры отправились на экскурсию в пещеры Псково-Печорского монастыря.

Напомним, в 2017 году псковские мотоциклисты поздравили ветеранов в Пушкинских Горах. Подробнее – в репортаже ПАИ.