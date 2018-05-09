Более 23 тысяч жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк»

16:51, 09 мая 2018, ПАИ

23 тысячи 400 жителей Псковской области приняли участие в акции «Бессмертный полк». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Напомним, что в Пскове предваряя шествие, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» вынесли на центральную улицу Пскова «Солдатский платок». Полотно 81 на 4 метра сшили дети из более чем 2 тысяч лоскутков с историями об участниках войны. Акция состоялась в рамках социального проекта «Человек. Гражданин. Патриот. Продолжение.», который проводится на средства областного бюджета.

Затем зрители парада Победы бурными аплодисментами, криками «Ура!» и «Спасибо за Победу!» встретили колонну ветеранов Великой Отечественной войны, проезжающих на автомобилях. Некоторые из них, несмотря на преклонный возраст, захотели шагать в общем строю. На протяжении всего шествия псковичи подходили к ветеранам, благодарили за Победу и дарили им цветы.

«Бессмертный полк» следовал от площади Ленина по Октябрьскому проспекту к Зеленому театру и растянулся на несколько километров. К участию в акции присоединились не только взрослые, но и маленькие дети и молодежь. Воспитанники центра «Патриот» прошли с табличками ста Героев Советского Союза.

Традиционно псковичи с портретами своих родственников - фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла прошли колонной по центру города.

В колоне «Бессмертного полка» прошли врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, заместитель главы Пскова Елена Полонская, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

Отметим, что в Пскове в 20:00 в Зелёном театре начнется праздничная концертная программа «Победа остается молодой!», которая завершится в 23:00 праздничным фейерверком.

С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>>