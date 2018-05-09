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Общество

Интерактивные площадки в парках и на улицах Пскова работают в День Победы

Сегодня, 9 мая, после завершения торжественного Парада на территории города работают различные интерактивные, музыкальные и театрализованные площадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Свои номера псковичам и гостям Пскова дарят лучшие музыкальные и танцевальные коллективы города на сцене в Детском парке, а в Летнем саду зрители вместе с исполнителями, среди которых ансамбли «Ивушки», «Лада» и коллектив из Великих Лук «Традиция», пели всеми любимые военные песни.

Своими талантами радовали зрителей хореографические коллективы «Солнышко», «Фреш», детский вокальный ансамбль «Карамельки», Молодежный театр «Гротеск».

В День Победы традиционно клубы «Юный спасатель», «Юный поисковик», «Юный стрелок», «Юный десантник», «Юный защитник Отечества», «Школа патриотического воспитания» Центра нешкольной работы «Патриот» организовали «солдатский привал» в Детском парке. Псковичи могут здесь испытать свои физические силы, продемонстрировать ловкость и выносливость, взобравшись на скалодром.

В палатке «Юный поисковик» развернута экспозиция «Поисковое движение Псковской области», где представлены найденные на местах сражений каски, фрагменты оружия, осколки снарядов Великой Отечественной войны, личные вещи советских солдат. Здесь проходят акции «Звезда» и «Солдатский медальон», призванные сохранить память о солдатах войны.

На всех праздничных площадках работали полевые кухня, где каждый желающий смог отведать солдатской каши.

Народные гуляния и тематическая концертная программа «И помнит мир спасенный!...» проходили и в сквере у Дома офицеров.

Напомним, в течение дня в Пскове проходят:

В Детском парке: с 12:00 до 19:00 детский праздник «И внуки восславят радость Победы!».

В Ботаническом саду патриотическая молодежная акция «Мы из прошлого», организованная Студенческим правительством Пскова.

В 18:00 на улице Горького, 23 - концерт образцового коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома «Вместе с дедом на парад!».

Завершит мероприятия в Детском парке в 19:00 концерт образцового коллектива оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Мирона Литвака.

В Зеленом театре в 20:00 начнется праздничная программа «Победа остается молодой!».

Празднование Дня Победы завершится традиционным фейерверком в 23:00 на площадке Зеленого театра.

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