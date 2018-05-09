Концерт «Весна. Май. Победа» проходит в Детском парке Пскова
Концертная программа «Весна. Май. Победа» началась в Детском парке Пскова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в ее рамках проходит выступление образцового коллектива оркестра духовых инструментов под руководством Почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры России Мирона Литвака.
Напомним, в 20:00 в Зелёном театре начнется праздничная концертная программа «Победа остается молодой!», которая завершится в 23:00 праздничным фейерверком.
С полной программой празднования Дня Победы в Пскове можно ознакомиться здесь>>>