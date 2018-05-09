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Общество

Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днём Победы на губернаторском приеме

9 мая в Пскове для ветеранов и участников Великой Отечественной войны был дан губернаторский прием. В торжественном мероприятии приняли участие фронтовики из Пскова и районов области, узники фашистских концлагерей, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к ветеранам с приветственным словом и поздравил всех с самым главным для каждой семьи России праздником. «Очень значимую и нужную работу по установлению неизвестных личностей ведут поисковые отряды по всей стране. С 1994 года только отрядами Псковской области было найдено и захоронено 14 тысяч 500 погибших солдат, и очевидно, что эта работа займет еще много лет», - отметил он.

Глава региона пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

Ветеран-гость из Плюсского района Иван Колосов поздравил всех с 9 мая и пожелал фронтовикам здоровья и всего самого доброго: «Чистого неба нам всем над головой!»

От себя лично и от имени депутатов областного собрания ветеранов с Днем Победы поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Теплые слова в адрес фронтовиков-победителей произнес глава Пскова Иван Цецерский, отметив мужество, героизм и стойкость, сплоченность советского народа. Особо отметил он то, что фашизм отнял у нашей страны жизни творческих людей, ученых, управленцев, производственников, выразил признательность подвигу женщины на войне и признательность тем, кто восстановил Псков после разрухи. «Мы будем чтить и помнить тех, наших земляков, которые ценой своей жизни таранили вражеские самолеты, взрывали мосты и совершали другие ратные подвиги», для того, чтобы мы сегодня растили детей, работали и созидали»,- отметил он и пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

Слова поздравлений направил в адрес всех присутствующих заместитель главы города Владимир Воробьев.

Ветераны делились своими воспоминаниями о военных годах. За праздничным столом звучали фронтовые песни и тосты - за Победу, за нашу великую Родину, за подвиг советского народа и за здоровье ветеранов.

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