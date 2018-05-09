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Общество

Михаил Ведерников провел торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны

Традиционный губернаторский прием ветеранов и участников Великой Отечественной войны состоялся по окончании Парада Победы в Пскове. В нем приняли участие 360 фронтовиков, узников фашистских лагерей, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда из Пскова и 15-ти районов области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил участников с Днем Победы и отметил, что последствия самой страшной войны видны до сих пор. Только в этом году, спустя 73 года после окончания Великой Отечественной войны, поисковики-участники областной «Вахты памяти» подняли в местах сражений останки 278 бойцов.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что к сохранению и передаче памяти о трагических событиях тех лет активно подключается и молодое поколение. В рамках проекта «Команда 2018» молодые люди во всех муниципалитетах Псковской области раздали 75 тысяч брошюр с историями Героев Советского Союза, чьими именами названы улицы региона. Он также обратил внимание на то, с какой искренностью юные волонтеры помогали ветеранам Великой Отечественной войны во время проведения Парада Победы.

«Вы совершили огромный подвиг в годы Великой Отечественной войны, но не меньший подвиг вы совершили тогда, когда восстанавливали из руин наши города и поселки. Восстановили и сохранили многие культурные ценности. Вы тогда задали импульс на многие годы вперед для развития нашей страны. Мы рады и счастливы, что нам выпала такая возможность жить в одно время с вами — великим поколением, в одной стране, которая называется Россия», — сказал Михаил Ведерников и пожелал ветеранам и участникам войны здоровья, счастья и как можно дольше оставаться рядом с нами.

От лица областных депутатов собравшихся поздравил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. «День Победы — это самый светлый, всенародно любимый праздник, и подтверждением тому является большое количество людей, которые сегодня вышли на улицы городов, чтобы вместе вспомнить подвиг великого народа», — сказал он.

В ходе приема врио губернатора Михаил Ведерников не оставил без внимания ни одного ветерана. Он справлялся о здоровье, о том, чем еще власти могут помочь. Ряд просьб Михаил Ведерников взял на карандаш.

Также для участников приема была подготовлена концертная программа. Творческие коллективы Пскова и области исполнили для ветеранов песни о войне и военных лет.

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Парад Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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