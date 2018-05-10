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Спорт

Конкурс кинологов-десантников стартует в Псковской области

В Псковской области стартует кинологический конкурс «Верный друг». Об этом сообщается на странице ВДВ в Instagram.

Для участия в испытаниях прибудут кинологи-десантники вместе со своими четвероногими питомцами из Подмосковья, Омска, Ульяновска и Пскова, победившие в предварительных отборочных этапах конкурса. Каждая команда выставит на состязания по четыре овчарки. Всего на старт выйдут более 20 служебных собак, специально обученных для работы в Воздушно-десантных войсках.

Самый сложный этап конкурса пройдет на полигоне Завеличье 14 по 18 мая, где кинологи со своими помощниками будут искать вооруженных нарушителей, проводить их задержание, обезоруживать и конвоировать в назначенное место.

Жюри будет оценивать общее послушание собаки, четкость выполнения команд вожатого, выдрессированность.

Победитель конкурса представит ВДВ на всеармейском финале турнира военных кинологов, который пройдет в июне-июле на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ.

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