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Общество

Опубликована инструкция для авторов нового герба, флага и гимна Псковской области

На сайте газеты «Псковская правда» появилась пошаговая инструкция для потенциальных авторов нового герба, флага и гимна Псковской области. 

Напомним, что открытый конкурс проектов официальных символов Псковской области был объявлен в регионе 3 мая. Порядок его проведения утвердил распоряжением глава региона Михаил Ведерников. Согласно документу, принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты символов можно направлять в Государственный комитет Псковской области по культуре до 30 мая.

Напомним, решение о разработке государственной символики региона (герба, флага и гимна) принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

С Положением о порядке проведения конкурса и техническим заданием можно ознакомиться здесь>>

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