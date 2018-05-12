Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области состоятся сегодня в 7 районах

09:15, 12 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 12 мая, в семи районах Псковской области пройдут матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области. Об этом сообщается в официальной группе турнира в социальной сети «ВКонтакте».

В Плюсском районе матчи пройдут с 10:00 до 15:00 (Плюсса, улица Гнаровской, Плюсская СОШ). В Пскове (Пароменская, дом 9, Лицей №4, корпус 2), Себежском (Себеж, стадион на улице Челюскинцев) и Усвятском (Усвяты, улица Карла Маркса, у районного дома культуры) районах игры состоятся с 11:00 до 16:00.

В Бежаницком районе (Бежаницкая средняя школа) встречи пройдут с 15:00 до 19:00, в Печорском районе (Печоры, улица Юрьевская, стадион Паломнического центра) – с 15:00 до 20:00, в Новоржевском (Новоржев, улице Германа, дом 74, стадион СОШ) – с 16:00 до 20:00.

Отметим, что чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.