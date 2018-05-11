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Более 50 экипажей подали заявки на участие в псковском этапе Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2018»

На сегодняшний день заявки на участие в III-м этапе Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2018», которое пройдет 18-20 мая,  подал 51 экипаж. Как сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, прием заявок завершится сегодня, 11 мая, в 17:00. Окончательный исписок участников будет опубликован в понедельник, 14 мая.   

В гонке будут участвовать пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Челябинска, Екатеринбурга, Луги (Ленинградская область), Сочи, Выборга (Ленинградская область), Ростова-на-Дону, Гатчины (Ленинградская область), Приозерска (Ленинградская область), Сортавала (Карелия), Севастьяново (Ленинградская область), Подольска (Московская область), Жигулевска (Смоленская область), Красногорска (Московская область) и Сестрорецка (Московская область).

Олег Мыслевич отметил, что ожидается порядка 10 участников LADA Rally Cup, гонка  в Псковской области станет третьим этапом этой моносерии.

Он подчеркнул, что на ралли «Пушкинские Горы-2018» приедут самые опытные пилоты и самые быстрые автомобили России.

 

Отметим, что соревнование также носит статус IV-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли – 2018 и II-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Тестовые заезды перед гонкой пройдут 17 мая с 10:00 до 17:00 в Палкинском районе на участках дорог Качаново – Луг, Качаново – Горбунова Гора. В этот же день с 15:00 начнет работу штаб ралли.

Ознакомление с трассой ралли «Пушкинские Горы – 2018» пройдёт 18 мая с 8:00 до 15:00 и 19 мая с 11:00 до 11:50.

Старт ралли состоится 19 мая в 13:00. В этот день впервые будет разыгран Кубок губернатора Псковской области.  20 мая гонка начнётся в 9:45, а в 17:30 пройдет награждение победителей. 

Организаторами ралли «Пушкинские Горы-2018» являются Министерство спорта Российской Федерации, Российская автомобильная федерация, Администрация Псковской области, Администрации Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Опочецкого районов, Федерация автомобильного спорта Псковской области при поддержке Государственного комитета по физической культуре и спорту.

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