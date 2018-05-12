Матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут 13 мая в Пскове, Великих Луках и Новоржевском районе

17:52, 12 мая 2018, ПАИ

13 мая в Пскове, Великих Луках и районах Псковской области пройдут матчи Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области. Об этом сообщается в официальной группе турнира в социальной сети «ВКонтакте».

В частности в Пскове сыграют ПсковГУ - Ecocable (13:00), «Пепси» - «Реалмадрид» (13:40), «Подводная братва» - Ecocable (14:20), ПсковГУ - «Солянка» (15:00), «Реалмадрид» - Ecocable (15:40). Игры пройдут в Лицее №4 на улице Пароменской, дом 9, корпус 2.

В Великих Луках (остров Дятлинка, ФОКОТ) игры пройдут с 10:30 до 18:00, в Новоржевском районе (улица Германа, дом 74, стадион СОШ ) – с 16:00 до 20:00.

Отметим, что чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.