Впервые гоночные машины проедут по биатлонной трассе в островской «Юности»

18:23, 11 мая 2018, ПАИ

Кубок губернатора Псковской области по ралли, который будет разыгран в рамках 3-го этапа Чемпионата России - ралли «Пушкинские Горы-2018», пройдет по биатлонной трассе на спортивной базе «Юность» в деревне Смоленка, протяжённость этого скоростного участка составит полтора километра. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Церемония открытия гонки состоится 19 мая в 12:00 на базе «Юность». В 12:20 – 12:30 на трассу уйдут нулевые экипажи и участники зачёта «Наша классика». В 13:00 стартует первый автомобиль – участник Чемпионата России. После финиша скоростного участка состоится концерт петербургской группы «Притяжение», а гонщики отправятся в Новоржев.

В первый день ралли их ждут ещё 5 спецучастков по грунтовым дорогам - всего 82 боевых километра. Потом машины отправятся в сервис и ночной закрытый парк, который расположится в Новоржеве на рыночной площади.

Во второй день, 20 мая, экипажи преодолеют ещё 3 спецучастка. Финиш состоится в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», в 17:30 там же пройдет награждение пилотов.

По словам Олега Мыслевича, вчера в Новоржеве состоялось выездное заседания оргкомитета по проведению соревнования, где был согласован план безопасности мероприятия.

Напомним, что ралли «Пушкинские Горы-2018» будет также носить статус IV-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли – 2018 и II-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Организаторами гонки являются Министерство спорта Российской Федерации, Российская автомобильная федерация, администрация Псковской области, администрации Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Опочецкого районов, Федерация автомобильного спорта Псковской области при поддержке Государственного комитета по физической культуре и спорту.