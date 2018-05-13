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Общество

Опубликованы результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах

Опубликованы результаты муниципального (отборочного) этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области в Печорах. Об этом сообщается в официальной группе турнира в социальной сети «ВКонтакте».

В подгруппе «А» возрастной группы от 10 до 13 лет первое место завоевали футболисты команды «Рубеж», а подгруппе «В» лучшей стала команда «Атом-07».

В возрастной группе от 14 до 17 лет первое место заняла команда «Темп» (Юность), а в возрастной группе от 18 лет победила печорская команда «Балтика».

Три лучшие команды от Печорского района будут участвовать в полуфинальных играх футбольного турнира.

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.

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