В Великих Луках завершились финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

19:01, 13 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках сегодня, 13 мая, состоялись финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области.

Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации организатор чемпионата и руководитель Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «ШТОРМ» Андрей Бегмурадов, всего в соревнованиях приняли участие 25 великолукских футбольных команд.

По его словам, в возрастной категории от 10 до 13 лет 1-е место завоевала команда «Кадеты», а 2-е – «Луки-сити». В возрастной категории от 14 до 17 лет первыми стали «Розочки», вторыми «Греки», а третьими «Смешарики».

Также Андрей Бегмурадов сообщил, что в возрастной категории от 18 лет первое место заняла команда «Спарта», второе – «Сокол», а третье – «ВГСХ».

Вне Чемпионата на поле также вышли две команды ребят от 8 до 10 лет.

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.