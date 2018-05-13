Стали известны результаты финальных игр в Пскове Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области

19:25, 13 мая 2018, ПАИ

В Пскове на поле стадиона лицея №4 сегодня, 13 мая, состоялись финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области.

Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации организатор чемпионата и руководитель Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «ШТОРМ» Андрей Бегмурадов, в возрастной категории от 14 до 17 лет первыми стали «Yong Boys», вторыми – «Гидра», а третьими – «Нарва».

Также Андрей Бегмурадов добавил, что в возрастной категории от 18 лет первое место заняла команда «Пепси», второе – «Подводная братва», третье завоевали «Ecocable».

Напомним, Чемпионат проводится при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с целью объединения существующих любительских лиг и дворовых футбольных команд региона в одно спортивно-массовое мероприятие регионального уровня. Открытие турнира состоялось 5 мая в Пскове.