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55 гонщиков со всей России заявились на участие в ралли «Пушкинские Горы-2018»

55 гонщиков из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Карелии, Челябинска, городов Московской и Ленинградской областей, а также Смоленской области и Екатеринбурга заявились на участие в ралли «Пушкинские Горы-2018», которое состоится 18-20 мая. Об этом сообщил руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 15 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Федотов уточнил, что список участников ещё может претерпеть изменения, потому что предстоят административные проверки, медосмотр для каждого экипажа, технические проверки автомобилей. В связи с этим окончательный список участников будет известен только непосредственно перед гонкой. Он подчеркнул, что спортивные машины проверяются досконально.

Также руководитель пресс-центра ралли отметил, что предстоящие соревнования являются значимым автоспортивным событием в масштабах всей страны, потому что Чемпионат России - это высшее раллийное соревнование. Он напомнил, что Чемпионат вернулся в Псковскую область в прошлом году после длительного перерыва: прошлогодняя гонка получила положительные отзывы от гостей, участников, экспертов Российской автомобильной федерации. 

Напомним, ралли «Пушкинские Горы-2018» будет носить статус IV-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли - 2018 и II-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Церемония открытия гонки состоится 19 мая в 12:00 на базе «Юность». В 12:20 - 12:30 на трассу уйдут нулевые экипажи и участники зачёта «Наша классика». В 13:00 стартует первый автомобиль - участник Чемпионата России. После финиша скоростного участка состоится концерт петербургской группы «Притяжение», а гонщики отправятся в Новоржев. В первый день ралли их ждут ещё 5 спецучастков по грунтовым дорогам - всего 82 боевых километра. Потом машины отправятся в сервис и ночной закрытый парк, который расположится в  Новоржеве на рыночной площади. Во второй день, 20 мая, экипажи преодолеют ещё 3 спецучастка. Финиш состоится в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», в 17:30 там же пройдет награждение пилотов.

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