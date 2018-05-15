Андрей Бегмурадов: Без поддержки врио губернатора Псковской области было бы сложно организовать чемпионат по дворовому футболу

17:33, 15 мая 2018, ПАИ

Организовать чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области было бы сложно без поддержки главы региона Михаила Ведерникова. Об этом заявил организатор чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области, руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Бегмурадова, дворовый футбол в Псковской области в какой-то степени неплохо развит, но находится не на том уровне, как это необходимо. «Надо развивать в целом дворовый спорт. Это командная игра, дружба, общение, совместное проведение времени», - отметил Андрей Бегмурадов.

Напомним, что чемпионат Псковской области по дворовому футболу на кубок губернатора стартовал 5 мая. Мероприятие реализуется при поддержке Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018.