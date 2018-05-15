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Общество

Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»

Псковский музей-заповедник подарит трем победителям семейного праздника «Маленький чемпион» сертификаты на бесплатные экскурсии по Псковскому кремлю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Отмечается, что сертификаты не привязаны к конкретной дате и ими можно будет воспользоваться в течение двух месяцев, предварительно созвонившись с сотрудниками музея-заповедника.

Напомним, что праздник «Маленький чемпион» пройдёт в Пскове 20 мая в спортивном комплексе «Олимп».

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