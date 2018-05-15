Экскурсию по Псковскому кремлю подарят победителям семейного праздника «Маленький чемпион»

18:33, 15 мая 2018, ПАИ

Псковский музей-заповедник подарит трем победителям семейного праздника «Маленький чемпион» сертификаты на бесплатные экскурсии по Псковскому кремлю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Отмечается, что сертификаты не привязаны к конкретной дате и ими можно будет воспользоваться в течение двух месяцев, предварительно созвонившись с сотрудниками музея-заповедника.

Напомним, что праздник «Маленький чемпион» пройдёт в Пскове 20 мая в спортивном комплексе «Олимп».