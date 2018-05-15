Стали известны первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018»
Опубликованы первые итоги рассмотрения заявок на участие в фестивале «Словенское поле-2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.
Так, по состоянию на 15 мая в оргкомитет фестиваля поступило 103 заявки на участие в фестивале и конкурсах, проводимых в рамках фестиваля. На данный момент жюри рассмотрело 92 заявки, из которых 47 приняло и 45 отклонило. Еще 11 заявок находятся на рассмотрении.
Напомним, фестиваль исторической поэзии «Словенское поле - 2018» пройдет в Изборске 27-29 июля.