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Общество

Участвовать в областных мероприятиях позволит свой микроавтобус Красногородскому ДК

Участвовать в областных мероприятиях позволит свой микроавтобус «Газель» Красногородскому районному досуговому объединению. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила директора ДК Марина Егорова.

Напомним, вопрос о передаче микроавтобуса Красногородскому ДК решен по итогам рабочей встречи врио губернатора Михаила Ведерникова с главой муниципалитета Валентиной Понизовской.

«Автобус будем использовать для выездных мероприятий, которых очень много, –  отметила Марина Егорова. – Да и сельские учреждения культуры очень любят выезжать с концертами другу к другу. Конечно же, у нас не было никаких выездов в область. Мы не принимали участие в областных мероприятиях, потому что у нас не было транспорта, а теперь у нас такая возможность есть!»

По ее словам, районный совет ветеранов также будет пользоваться этим транспортом для выездов на экскурсии и мероприятия по региону.

«Мы очень рады! 5 лет просили и  уже не надеялись, а тут такой подарок!» – сказала  Марина Егорова и выразила благодарность Михаилу Ведерникову.

 

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